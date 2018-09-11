В Севастополе задержали мужчину, совратившего 9-летнего мальчика
В Севастополе 37-летнего горожанина обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.
- В этом феврале мужчина, находясь на стадионе, познакомился с 9-летним мальчиком, играющим в футбол, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю. – Под предлогом посмотреть мультфильмы, он заманил его к себе на дачу, где совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера.
Злоумышленника задержали и заключили под стражу.
Заведено уголовное дело: идет расследование, проводятся судебные экспертизы.
Подозреваемому по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ грозит лишение свободы до двадцати лет.
Напоминаем, что недавно 52-летнего жителя Нахимовского района Севастополя обвинили в развратных действиях без применения насилия в отношении несовершеннолетних.
Злоумышленника приговорили к 5 годам колонии строго режима за развратные действия в бассейне, где плавали девочки.