В Севастополе задержали мужчину, совратившего 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-11T15:01:41+03:00

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В Севастополе 37-летнего горожанина обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.

- В этом феврале мужчина, находясь на стадионе, познакомился с 9-летним мальчиком, играющим в футбол, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю. – Под предлогом посмотреть мультфильмы, он заманил его к себе на дачу, где совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Заведено уголовное дело: идет расследование, проводятся судебные экспертизы.

Подозреваемому по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ грозит лишение свободы до двадцати лет.

Напоминаем, что недавно 52-летнего жителя Нахимовского района Севастополя обвинили в развратных действиях без применения насилия в отношении несовершеннолетних.

Злоумышленника приговорили к 5 годам колонии строго режима за развратные действия в бассейне, где плавали девочки.