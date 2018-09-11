"Кросс нации": В Симферополе 15 сентября перекроют центр города
В Симферополе 15 сентября будет отмечаться Всероссийский День бега. В связи с проведением «Кросса Нации» часть центральных улиц перекроют для проезда машин.
С 9.00 до 14.00 будет ограничено движение транспорта по ул. Ленина, на участке от перекрестка ул. Ленина и ул. Шмидта до пл. Советской, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
Кроме того, с 12.00 будет перекрыто движение со всех перекрестков и улиц:
- пл. Советская, напротив кинотеатра «Симферополь» - пр. Кирова - ул. Зои Жильцовой - ул. Шмидта - ул. Ленина напротив памятника Екатерины II.
- пл. Советская, напротив кинотеатра «Симферополь» - пр. Кирова - пл. Куйбышева - ул. Киевская - ул. Шмидта - ул. Ленина напротив памятника Екатерины II.
С 7.00 на перечисленных участках улиц будет запрещена парковка.
Маршрут забега. Фото: simadm.ru
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