2018-09-11T19:07:15+03:00
Общество

"Кросс нации": В Симферополе 15 сентября перекроют центр города

Движение ограничат с 12.00, а парковку с 7.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Водителей просят заранее планировать пути объезда.Водителей просят заранее планировать пути объезда.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе 15 сентября будет отмечаться Всероссийский День бега. В связи с проведением «Кросса Нации» часть центральных улиц перекроют для проезда машин.

С 9.00 до 14.00 будет ограничено движение транспорта по ул. Ленина, на участке от перекрестка ул. Ленина и ул. Шмидта до пл. Советской, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Кроме того, с 12.00 будет перекрыто движение со всех перекрестков и улиц:

- пл. Советская, напротив кинотеатра «Симферополь» - пр. Кирова - ул. Зои Жильцовой - ул. Шмидта - ул. Ленина напротив памятника Екатерины II.

- пл. Советская, напротив кинотеатра «Симферополь» - пр. Кирова - пл. Куйбышева - ул. Киевская - ул. Шмидта - ул. Ленина напротив памятника Екатерины II.

С 7.00 на перечисленных участках улиц будет запрещена парковка.

Маршрут забега. Фото: simadm.ru

Маршрут забега. Фото: simadm.ru

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