Симферополь без воды: Какие улицы попадут под отключения 12 сентября
Часть жителей крымской столицы 12 сентября останутся без воды. Причина отключений - ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения по бульвару Ленина, 11.
- Подача воды будет ограничена с 10.00 до 14.00. Симферопольский филиал предприятия «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, - отметили в пресс-службе администрации города.
Воды не будет по следующим адресам:
- ул. Александра Невского, №№25-31, №№24-42;
- ул. Долгоруковская, №№21-39, №№24-42;
- пер. Галерейный;
- ул. К. Маркса, №№31-53, №№38-62;
- ул. Речная;
- ул. Павленко, №№2-22, №№1-7;
- бул. Ленина, №№1-15.
Напомним, в Симферополе 15 сентября перекроют центр города. Движение ограничат с 12.00, а парковку с 7.00.