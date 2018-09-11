2018-09-11T19:23:46+03:00
Общество

Симферополь без воды: Какие улицы попадут под отключения 12 сентября

Перебои с водоснабжением ожидаются с 10.00 до 14.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Без воды останутся жители семи улиц.Без воды останутся жители семи улиц.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Часть жителей крымской столицы 12 сентября останутся без воды. Причина отключений - ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения по бульвару Ленина, 11.

- Подача воды будет ограничена с 10.00 до 14.00. Симферопольский филиал предприятия «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, - отметили в пресс-службе администрации города.

Воды не будет по следующим адресам:

- ул. Александра Невского, №№25-31, №№24-42;

- ул. Долгоруковская, №№21-39, №№24-42;

- пер. Галерейный;

- ул. К. Маркса, №№31-53, №№38-62;

- ул. Речная;

- ул. Павленко, №№2-22, №№1-7;

- бул. Ленина, №№1-15.

Напомним, в Симферополе 15 сентября перекроют центр города. Движение ограничат с 12.00, а парковку с 7.00.

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