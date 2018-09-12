10 тысяч крымчан выйдут на субботники 15 сентября

СЕГОДНЯ 08:56 2018-09-12T08:56:28+03:00

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Крым 15 сентября присоединится к всероссийской акции «Сделаем!», приуроченной ко Всемирному дню чистоты.

В рамках акции планируется убрать 42 несанкционированных свалки в 12 муниципалитетах.

Поучаствовать в мероприятии, по информации пресс-службы Совмина Крыма, уже вызвались 10 тысяч человек. Они получили инвентарь для уборки и соответствующие инструкции.

- Глобальная уборка ставит своей целью привлечь внимание к проблеме мусора и стать началом пути по ее системному решению. Акцент в уборках делается на природных территориях: леса, поляны, берега водоемов, поддерживается раздельный сбор отходов там, где это возможно, - отметили в правительстве республики.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://sdelaem2018.ru, а также в социальных сетях - https://vk.com/sdelaem_krym

СПРАВКА КП

Движение «Сделаем!» (Let’s Do it!) появилось в 2008 году в Эстонии. Тогда 50 тысяч волонтеров отправили на утилизацию более 10 тысяч тонн мусора всего за 5 часов. В России пилотная акция прошла в 2012 году, в ней поучаствовали 85 тысяч человек.

В 2018 году к акции присоединятся 157 стран мира.