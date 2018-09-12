В Симферополе начата проверка по факту посадки неисправного самолета

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-12T09:53:00+03:00

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В аэропорту «Симферополь» возникли проблемы при приземлении воздушного судна. И сейчас сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по РК выясняют все детали ЧП.

- Проводится процессуальная проверка по сообщению о посадке 10 сентября 2018 года в международном аэропорту «Симферополь» самолета, следующего рейсом «Череповец-Симферополь», с возможной технической неисправностью системы выпуска передней стойки, - сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Республике Крым.

Напоминаем, что недавно в Симферополе один из рейсов на Москву задержали из-за не совсем адекватного поведения актера Алексея Панина.

Артисту вдруг почудилось, что самолет неисправен. И он не захотел на нем отправиться в путешествие. Вылет был ночью, всем пассажирам хотелось спать, но им пришлось набраться терпения и ждать, пока высадят из самолета шумного Алексея Панина.