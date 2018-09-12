2018-09-12T09:58:03+03:00
Происшествия

В Бахчисарае ДТП: перевернулась машина

Авария произошла в ночное время
Галина КОВАЛЕНКО
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Машина перевернулась на крышу. Фото: VK"Клуб вежливых водителей "Автопартнер"Машина перевернулась на крышу. Фото: VK"Клуб вежливых водителей "Автопартнер"
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В Бахчисарае случилось дорожно-транспортное происшествие: столкнулись две легковушки.

Информация об аварии появилась в социальных сетях.

- Бахчисарай сегодня в 20.25. Пьяный не пропустил. Есть пострадавшие, - так очевидец подписал фотографии с места происшествия.

На снимках четко видно, что одна из машин перевернулась на крышу.

Можно предположить, что один из водителей на перекрестке, где нет светофоров, не пропустил другого, в итоге и произошло столкновение: мощный удар и перевернул отечественный автомобиль кверху тормашками.

- Это произошло на моих глазах, - сообщает одна из свидетелей аварии. - Ехала из старого города, а подъезжая к остановке на Доме Быта, увидела как переворачивается машина ,аж сердце замерло! Водители других машин ринулись на помощь. Было очень много битого стекла. Пострадали люди. Жуть! До сих пор перед глазами эта картина.

Официальной информации о ДТП и о пострадавших пока нет.

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