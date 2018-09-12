В Симферополе спасли из огня женщину и ребенка

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-12T15:30:47+03:00

На улице 60 лет Октября загорелась многоэтажка

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В столице республики Крым в 9-ти этажном многоквартирном жилом доме заполыхала квартира. На улицу 60-лет Октября, где расположен этот дом, тут же выехали пожарные расчеты.

- По прибытии было установлено, что загорание произошло в двухкомнатной квартире на 8 этаже, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Спасатели начали тушить пламя и заодно узнавать, нет ли в помещении людей. Выяснилось, что в здании есть пострадавшие.

- На пожаре спасли 34-летнюю женщину и 9-летнего ребенка, - отметили в ведомстве. - Еще 10 жильцов эвакуировали из соседних квартир.

Пожар похозяйничал на трех квадратный метрах. По чьей же вине произошло ЧП сейчас устанавливают эксперты-специалисты.