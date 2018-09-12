В Симферополе спасли из огня женщину и ребенка
В столице республики Крым в 9-ти этажном многоквартирном жилом доме заполыхала квартира. На улицу 60-лет Октября, где расположен этот дом, тут же выехали пожарные расчеты.
- По прибытии было установлено, что загорание произошло в двухкомнатной квартире на 8 этаже, - сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасатели начали тушить пламя и заодно узнавать, нет ли в помещении людей. Выяснилось, что в здании есть пострадавшие.
- На пожаре спасли 34-летнюю женщину и 9-летнего ребенка, - отметили в ведомстве. - Еще 10 жильцов эвакуировали из соседних квартир.
Пожар похозяйничал на трех квадратный метрах. По чьей же вине произошло ЧП сейчас устанавливают эксперты-специалисты.