2018-09-12T15:37:40+03:00
Общество

В Симферополе за неделю подорожал бензин

Рост цен на дизельное топливо составил 0,41%
Надежда ДАЦЮК
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За прошлую неделю в Симферополе подорожали некоторые виды марок бензина. Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата.

В сообщении говорится, что повысилась цена на АИ-95, АИ-95 премиум (на 0,46%), марки АИ-98 (на 0,36%). Рост цен на дизельное топливо составил 0,41% .

По состоянию на 10 сентября литр 95-го бензина и АИ-95 премиум стоит от 47,60 до 49,90 рублей. 98-й бензин стоит от 55,19 до 55,50 рублей, а ценник на дизельное топливо составляет 47,90 – 48,90 рублей.

Остались прежними цены на бензин марки АИ-92. Его продают по 45,89 – 45,95 рублей.

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