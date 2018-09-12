В крепости Керчь нашли останки трех бойцов Красной армии

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-12T16:26:31+03:00

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В Керченской крепости уж третий год ищут и уничтожают бомбы, патроны и мины.

Но, иногда саперы наталкиваются не на боеприпасы, а на останки тех, кто защищал крепость от врагов.

- Во время проведения работ по разминированию территории сотрудниками МЧС были обнаружены останки трех красноармейцев, - такое сообщение появилось на странице в Facebook, чей хозяин называет себя Комендант Крепости Керчь. - Предположительно, они погибли в 1941 или 1942 году, обороняя крепость. Сейчас устанавливаются их личности.

Боец погиб во время Великой Отечественной войны. Фото: Комендант Крепости Керчь/ Facebook.

Напоминаем, что в этом году крымские специалисты-пиротехники обследовали участок крепости Керчь общей площадью 289300 кв.м. И нашли свыше 35 000 артиллерийских снарядов, патронов, мин и авиационных бомб.

Работы по разминированию стартовали в этом сезоне 25 июля, а завершатся 11 октября.