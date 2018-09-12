Украина отправила дополнительные войска к Азовскому морю

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-12T16:21:35+03:00

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Украина усилила военную группировку на Азовском направлении. Соответствующее сообщение в блоге разместил командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко.

- По решению Генерального штаба Вооруженных cил Украины усилена группировка Вооруженных cил, в том числе сухопутных войск, на Азовском направлении. С этой целью осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержке действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья, – заявил Попко.

По его словам, организовано присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и территориальной обороны, а также ракетных войск, артиллерии и армейской авиации.

Напомним, 11 сентября стало известно, что Украина отправила в Азовское море бронекатер - как заявили в незалежной, "для защиты от российских пограничников".