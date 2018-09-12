2018-09-12T16:21:35+03:00
Общество

Украина отправила дополнительные войска к Азовскому морю

Незалежная решила поддержать единственный бронекатер
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Украина усилила военную группировку на Азовском направлении. Соответствующее сообщение в блоге разместил командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко.

- По решению Генерального штаба Вооруженных cил Украины усилена группировка Вооруженных cил, в том числе сухопутных войск, на Азовском направлении. С этой целью осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержке действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья, – заявил Попко.

По его словам, организовано присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и территориальной обороны, а также ракетных войск, артиллерии и армейской авиации.

Напомним, 11 сентября стало известно, что Украина отправила в Азовское море бронекатер - как заявили в незалежной, "для защиты от российских пограничников".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В крепости Керчь нашли останки трех бойцов Красной армии
Суд отправил бывшего инспектора ГИБДД из Ялты в колонию за смертельное ДТП
В Симферополе за неделю подорожал бензин
В Симферополе спасли из огня женщину и ребенка
В черте города Севастополя с начала года взорвали 17 авиабомб
В Крыму турист упал с 15-метровой скалы
В Севастополе на 4 дня изменят схему движения общественного транспорта
В Бахчисарае ДТП: перевернулась машина
В Симферополе начата проверка по факту посадки неисправного самолета
10 тысяч крымчан выйдут на субботники 15 сентября
Симферополь без воды: Какие улицы попадут под отключения 12 сентября
"Кросс нации": В Симферополе 15 сентября перекроют центр города
В Гагаринский парк Симферополя выпустили шесть белых лебедей
У Симферополя появится свой гимн
Аксенов: Нужно ремонт дорог в Каменке завершить пораньше
В Крыму отдохнуло 5,6 миллиона туристов с начала года
В Севастополе задержали мужчину, совратившего 9-летнего мальчика
15 поселков Крыма остались без света из-за непогоды
В Ялте изъяли почти килограмм синтетических наркотиков
Аксенов: Северо-Крымский канал не будет открыт, пока не изберут вменяемую власть на Украине
За два дня жители Армянска и Перекопа не обращались в больницу с жалобами в связи с загрязнениями воздуха
В Симферополе поймали серийного больничного вора
Украина отправила в Азовское море бронекатер для защиты от досмотра российских пограничников
В Крыму будут расследовать махинации в электросетях Ялты
В Севастополе украли золотых сережек и колец на 10 миллионов рублей
Из Армянска вывезли более 4000 детей и взрослых
Погода в Крыму на 11 сентября: дождь, гроза и тепло до +26
В Керчи ищут трех девочек, сбежавших из реабилитационного центра