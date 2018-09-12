Суд отправил бывшего инспектора ГИБДД из Ялты в колонию за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-12T16:16:54+03:00

В мае этого года полицейский сел за руль пьяным и выехал на встречку

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Ялтинский городской суд Республики Крым приговорил бывшего инспектора ДПС ГИБДД Сергея Росика к 7,5 годам тюрьмы за то, что в мае этого года он напился и устроил на трассе смертельное ДТП.

Напомним, Росик пьяным сел за руль Mercedes и выехал на встречную полосу, врезавшись в лоб Kia Picanto. В автомобиле находились трое - пенсионерка, ее дочь и внучка. Бабушка и внучка погибли на месте, а мать получила тяжелые травмы.

- 11 сентября 2018 года приговором Ялтинского городского суда Республики Крым Росик Сергей Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ и ему назначено наказание в виде 07 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.