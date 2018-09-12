В Севастополе пришлось перенести суд по делу об убийстве: явились не все присяжные

СЕГОДНЯ 18:58 2018-09-12T18:58:55+03:00

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В Гагаринский районный Суд Севастополя впервые поступило ходатайство обвиняемого о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

В частности, присяжным предстоит вынести вердикт по делу об убийстве. Помимо этого, подсудимого обвиняют в распространении порнографических материалов через интернет.

В суд по этому делу вызвали 50 кандидатов в присяжные заседатели. Правда, в день заседания, 11 сентября, явились лишь 8 человек, поэтому коллегию сформировать не удалось.

- Севастопольский городской суд отложил заседание на 2 недели, к этому времени повестки будут направлены ещё 150-ти севастопольцам, - отметили в пресс-службе горсуда. - Суд присяжных – прямое проявление власти народа. Судьи призывают севастопольцев ответственно отнестись к выполнению своего гражданского долга.

Напомним, институт присяжных ввели в районных судах с июня этого года.