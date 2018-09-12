2018-09-12T18:33:54+03:00
Общество

Стало больше крымчан, заболевших кишечными инфекциями

За неделю зарегистрировано 810 заболевших
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму выросло количество заболевших кишечными инфекциями. Среднемноголетний уровень превышен на 22,4%. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

- По оперативным данным еженедельного мониторинга отмечается рост заболеваемости кишечными инфекциями, за неделю зарегистрировано 810 случаев острой кишечной инфекции (35,77 на 100 тыс населения), что выше среднемноголетнего уровня на 22,4%, — рассказали в ведомстве.

Неделю назад уровень заболеваемости был превышен на 14,6%.

По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация в РК и Севастополе контролируется.

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