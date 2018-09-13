Погода в Крыму на 13 сентября: днем до +28, вечером дождь с грозой

СЕГОДНЯ 07:20 2018-09-13T07:20:23+03:00

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В Крыму 13 августа погода днем будет сухой и теплой, а вечером дождливой.

- Температура воздуха ночью 10…15, на побережье 16…20, днем воздух прогреется до 23…28. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами усилится до 17 м/с, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По данным синоптиков, в последующие двое суток ожидается неустойчивый характер погоды, очередной южный циклон вызовет на полуострове грозовые дожди, местами сильные, понижение дневных температур воздуха на 2-3 градуса.

В Севастополе в четверг переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 25…27.