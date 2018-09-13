В Севастополе прививки от гриппа будут делать до 1 ноября
В Севастополе вакцинация населения от гриппа будет проводиться до 1 ноября. Привить планируют больше 200 тысяч человек.
- Уже привито около 7 тысяч человек, из них более 2 тысяч работников образования, 1,2 тысячи работников здравоохранения. Для иммунизации взрослого населения в наличии 57 тысяч доз, для детей и беременных женщин – более 26 тысяч доз, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Вакцинация бесплатная. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жиельства. Кроме того, каждую субботу с 9.00 до 18.00 на пл. Нахимова и каждое воскресенье с 9.00 до 18.00 на пл. 50-летия СССР работают передвижные амбулатории, где каждый желающий может сделать профилактическую прививку. При себе необходимо иметь паспорт.
Напомним, вакцинация началась с 3 сентября.