В Севастополе прививки от гриппа будут делать до 1 ноября

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-13T09:16:27+03:00

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В Севастополе вакцинация населения от гриппа будет проводиться до 1 ноября. Привить планируют больше 200 тысяч человек.

- Уже привито около 7 тысяч человек, из них более 2 тысяч работников образования, 1,2 тысячи работников здравоохранения. Для иммунизации взрослого населения в наличии 57 тысяч доз, для детей и беременных женщин – более 26 тысяч доз, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Вакцинация бесплатная. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жиельства. Кроме того, каждую субботу с 9.00 до 18.00 на пл. Нахимова и каждое воскресенье с 9.00 до 18.00 на пл. 50-летия СССР работают передвижные амбулатории, где каждый желающий может сделать профилактическую прививку. При себе необходимо иметь паспорт.

Напомним, вакцинация началась с 3 сентября.