Министр транспорта Крыма ушел в отставку

СЕГОДНЯ 13:47 2018-09-13T14:10:34+03:00

Аксенов отметил, что чиновник не справился со своими обязанностями

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Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников подал в отставку.

Позже увольнение чиновника прокомментировал глава РК Сергей Аксенов. Он отметил, что Овсянников не выполнил поставленные перед ним задачи и написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- Это одно из немногих правильных решений Юрия Петровича. Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены, а принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки, - заявил он.

По словам Аксенова, министр не принял меры по работе общественного транспорта, оптимизации дорожной сети, соблюдению расписания крымскими перевозчиками.

Также глава Крыма отметил, что обновление кадров – естественный процесс, который будет продолжаться.