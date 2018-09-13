2018-09-13T15:02:48+03:00
Общество

Пожарные два часа тушили недостроенный дом в Симферопольском районе

Он сгорел дотла, несмотря на все усилия
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В селе Пионерское (Симферопольский район) в ночь на четверг, 13 сентября, сгорел недострой.

- Информация о возгорании поступила в службу спасения в 03.40. На место ЧП немедленно выехала группа спасателей, - сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Пожарные обнаружили, что в частном дворе горит недостроенный дом. Пожар потушили за два часа. Однако дом сгорел дотла. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

Пострадавших нет.

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