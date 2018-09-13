2018-09-13T16:23:54+03:00
Общество

В Евпатории кайтсерфера из Санкт-Петербурга вытащили на берег спасатели

Мужчина заплыл на расстояние 500 метров от берега
Надежда ДАЦЮК
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В Евпатории спасателям пришлось вытаскивать на берег жителя Санкт-Петербурга, который катался на кайте и запутался в стропах. Он не смог самостоятельно выбраться из воды.

По информации пресс-службы МЧС по Крыму, инцидент случился днем 12 сентябя в акватории Черного моря напротив пляжа «Юный Ленивец».

Мужчина на кайте заплыл на расстрояние 500 метров от берега.

Спасатели доставили 50-летнего мужчину на берег. Пострадавший отказался от медицинской помощи, с ним провели разъяснительную беседу.

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