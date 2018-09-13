2018-09-13T16:54:15+03:00
Общество

Почетному раввину Севастополя выдали российский паспорт

Новый документ Биньямин Вольф получил в торжественной обстановке
Надежда ДАЦЮК
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Раввин хотел получить российское гражданство с 2004 года. Фото: пресс-служба правительства СевастополяРаввин хотел получить российское гражданство с 2004 года. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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Почетному раввину Севастополя Биньямину Вольфу 13 сентября во исполнение указа Президента РФ Владимира Путина вручили паспорт гражданина Российской Федерации.

Новый документ Биньямин Вольф получил в торжественной обстановке – на вручении присутствовали исполняющий обязанности заместителя Губернатора Севастополя Андрей Шишкин, федеральный инспектор по городу Севастополю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Олег Тищенко, заместитель председателя Общественной палаты Севастополя, председатель РОО «Объединение Крымских Татар Севастопольского Региона «Ак-Яр» Энвер Мамутдинов и член общественной палаты Севастополя Анатолий Лаврик.

В своем обращении к участникам мероприятия раввин отметил, что получение российского гражданства было давней мечтой, которая осуществилась благодаря правительству Севастополя и Администрации президента.

- Они сделали то, что я считал невозможным - мне, раввину Вольфу, который не родился в Севастополе, коренному израильтянину, еврею по крови - предоставили российское гражданство. Я стал гражданином страны, которую люблю всей душою, которая в марте 2014 года защитила не только меня и мою семью, но и всю еврейскую общину Севастополя и Крыма. Российская Федерация - это любящая мать для всех населяющих ее народов, и мы обожаем ее за это, – отметил Биньямин Вольф на своей официальной странице в социальной сети.

Напомним, Владимир Путин в августе текущего года подписал указ, разрешающий предоставление российского гражданства 104 уроженцам других государств.

Раввин Биньямин Вольф, гражданин Израиля, приехал в Севастополь в марте 2004 года по приглашению Еврейской религиозной общины традиционного иудаизма. 1 марта того же года он стал главным раввином Севастополя.

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