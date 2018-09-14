2018-09-14T05:59:39+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 сентября: ветер, дождь и тепло до +26

На полуострове объявили штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Водные процедуры лучше отложить до наступления солнечных дней.Водные процедуры лучше отложить до наступления солнечных дней.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 14 сентября, на улицу без зонта лучше не выходить. Крымские синоптики объясняют, что из-за южного циклона в ближайшие два дня ожидается ненастье.

- В Симферополе облачно. Временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 23…25°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

15 сентября:облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с.

На Южном берегу Крыма облачно. Сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

В Керчи облачно. Ливневый дождь, во второй половине дня временами сильный. Ветер восточный до 20-23 м/с. Температура воздуха днем 24…26º.

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