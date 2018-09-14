Погода в Крыму на 14 сентября: ветер, дождь и тепло до +26
Сегодня, 14 сентября, на улицу без зонта лучше не выходить. Крымские синоптики объясняют, что из-за южного циклона в ближайшие два дня ожидается ненастье.
- В Симферополе облачно. Временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 23…25°.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.
15 сентября:облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с.
На Южном берегу Крыма облачно. Сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
В Керчи облачно. Ливневый дождь, во второй половине дня временами сильный. Ветер восточный до 20-23 м/с. Температура воздуха днем 24…26º.