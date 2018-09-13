2018-09-13T19:54:47+03:00
Общество

Бесплатная вакцинация животных: Где в Севастополе будут делать прививки

Привить своих четвероногих любимцев все желающие смогут 16 сентября
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Ветеринары будут работать в трех районах города с 10.00 до 14.00.Ветеринары будут работать в трех районах города с 10.00 до 14.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе 16 сентября будет проходить бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства. Ветеринары будут работать в трех районах города с 10.00 до 14.00.

Прививочные пункты будут расположены по следующим адресам:

- на проспекте Генерала Острякова, возле торгового центра «Новус»,

- на проспекте Генерала Острякова, возле торгового центра «Московский»,

- на улице Маршала Геловани, д. 9а, возле магазина «Любимый».

КУДА ЗВОНИТЬ?

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8692) 40-22-98.

Напомним, бесплатные прививки от гриппа в Севастополе будут делать до 1 ноября. Вакцинацию пройдут больше 200 тысяч человек.

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