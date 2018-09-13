Бесплатная вакцинация животных: Где в Севастополе будут делать прививки
Привить своих четвероногих любимцев все желающие смогут 16 сентября
Ветеринары будут работать в трех районах города с 10.00 до 14.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе 16 сентября будет проходить бесплатная вакцинация кошек и собак от бешенства. Ветеринары будут работать в трех районах города с 10.00 до 14.00.
Прививочные пункты будут расположены по следующим адресам:
- на проспекте Генерала Острякова, возле торгового центра «Новус»,
- на проспекте Генерала Острякова, возле торгового центра «Московский»,
- на улице Маршала Геловани, д. 9а, возле магазина «Любимый».
КУДА ЗВОНИТЬ?
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8692) 40-22-98.
Напомним, бесплатные прививки от гриппа в Севастополе будут делать до 1 ноября. Вакцинацию пройдут больше 200 тысяч человек.