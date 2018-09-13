Часть Симферополя 14 сентября останется без воды

СЕГОДНЯ 20:07 2018-09-13T20:15:22+03:00

Воды не будет с 9.00 до 18.00. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Под отключения попадут десятки улиц и микрорайонов

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Симферопольцев предупреждают о временном отключении воды, которое ожидается 14 сентября. Водоснабжение будет ограничено с 10.00 до 14.00 на двенадцати улицах.

- Под отключения попали дители улиц Полигонная, Интернациональная, Инге, Жидкова, Братская, Захарова, Яременко, Ангарская, Черноморская, пер. Крылова, ул. Батурина №44, №46 и ул. Русская №35, - предупредили в пресс-службе администрации Симферополя.

Кроме того, воды не будет в восьми микрорайонах. С 9.00 до 13.00 - в микрорайонах «Белое-4 и 5», «Ана-Юрт», «Каменка», «Хошкельды», «Акрополис», СТ «Горки» и СТ «Строитель». Водоснабжение микрорайона «Айкаван» будет ограничено 14 с 9.00 до 18.00.

- Ограничения связаны с производством работ по переустройству сети водоснабжения в рамках реализации объекта федеральной целевой программы «Строительство а. д. Белое-5 - Ана-Юрт - Айкаван», - уточнили в администрации.