Часть Симферополя 14 сентября останется без воды
Симферопольцев предупреждают о временном отключении воды, которое ожидается 14 сентября. Водоснабжение будет ограничено с 10.00 до 14.00 на двенадцати улицах.
- Под отключения попали дители улиц Полигонная, Интернациональная, Инге, Жидкова, Братская, Захарова, Яременко, Ангарская, Черноморская, пер. Крылова, ул. Батурина №44, №46 и ул. Русская №35, - предупредили в пресс-службе администрации Симферополя.
Кроме того, воды не будет в восьми микрорайонах. С 9.00 до 13.00 - в микрорайонах «Белое-4 и 5», «Ана-Юрт», «Каменка», «Хошкельды», «Акрополис», СТ «Горки» и СТ «Строитель». Водоснабжение микрорайона «Айкаван» будет ограничено 14 с 9.00 до 18.00.
- Ограничения связаны с производством работ по переустройству сети водоснабжения в рамках реализации объекта федеральной целевой программы «Строительство а. д. Белое-5 - Ана-Юрт - Айкаван», - уточнили в администрации.