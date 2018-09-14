2018-09-14T09:32:10+03:00
Происшествия

В Крыму на границе у гражданина Украины нашли пистолет

Оружие обнаружили на пункте пропуска Джанкой
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Пистолет «ФОРТ-17Р ». Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.Пистолет «ФОРТ-17Р ». Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
Изменить размер текста:

На государственной границе у 32-летнего украинца, который ехал из Мелитополя в Симферополь, нашли травматическое оружие. .

- При осмотре транспортного средства марки «Хонда», перевозимых в нем вещей и багажа, в одной из сумок пограничники обнаружили травматический пистолет «ФОРТ-17Р », и патроны к нему с резиновыми пулями в количестве 31 единицы, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Украинец объяснил, что просто забыл выложить пистолет перед поездкой за границу.

Оружие и боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу. Молодой мужчин продолжил свое путешествие, но уже без травматического оружия.

Такие случаи нередкость. На так давно, у гражданина Украины, который следовал в Крым через пункт пропуска Джанкой, нашли 11 боеприпасов калибра 5,56 мм к американскому карабину «Weatherby».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму черноморцы дали отпор «диверсантам»
Погода в Крыму на 14 сентября: ветер, дождь и тепло до +26
Часть Симферополя 14 сентября останется без воды
Бесплатная вакцинация животных: Где в Севастополе будут делать прививки
Почетному раввину Севастополя выдали российский паспорт
В Евпатории кайтсерфера из Санкт-Петербурга вытащили на берег спасатели
Пожарные два часа тушили недостроенный дом в Симферопольском районе
Министр транспорта Крыма ушел в отставку
Сейсмолог о землетрясении в Ялте: Это нормальный режим региона
В Симферополе чистить русло Салгира начнут в конце сентября
В Крыму разоблачили интернет-мошенницу, заработавшую 85 тысяч рублей
В Севастополе прививки от гриппа будут делать до 1 ноября
Погода в Крыму на 13 сентября: днем до +28, вечером дождь с грозой
В Севастополе пришлось перенести суд по делу об убийстве: явились не все присяжные
Стало больше крымчан, заболевших кишечными инфекциями
Севастопольский полицейский продавал агентству ритуальных услуг сведения об умерших
В крепости Керчь нашли останки трех бойцов Красной армии
Суд отправил бывшего инспектора ГИБДД из Ялты в колонию за смертельное ДТП
Украина отправила дополнительные войска к Азовскому морю
В Симферополе за неделю подорожал бензин
В Симферополе спасли из огня женщину и ребенка
В черте города Севастополя с начала года взорвали 17 авиабомб
В Крыму турист упал с 15-метровой скалы
В Севастополе на 4 дня изменят схему движения общественного транспорта
В Бахчисарае ДТП: перевернулась машина