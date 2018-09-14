В Крыму на границе у гражданина Украины нашли пистолет

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-14T09:32:10+03:00

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На государственной границе у 32-летнего украинца, который ехал из Мелитополя в Симферополь, нашли травматическое оружие. .

- При осмотре транспортного средства марки «Хонда», перевозимых в нем вещей и багажа, в одной из сумок пограничники обнаружили травматический пистолет «ФОРТ-17Р », и патроны к нему с резиновыми пулями в количестве 31 единицы, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Украинец объяснил, что просто забыл выложить пистолет перед поездкой за границу.

Оружие и боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу. Молодой мужчин продолжил свое путешествие, но уже без травматического оружия.

Такие случаи нередкость. На так давно, у гражданина Украины, который следовал в Крым через пункт пропуска Джанкой, нашли 11 боеприпасов калибра 5,56 мм к американскому карабину «Weatherby».