2018-09-14T10:16:51+03:00
Общество

В Крыму черноморцы дали отпор «диверсантам»

Армейский корпус на учениях защищал склад с артиллерийскими боеприпасами
Галина КОВАЛЕНКО
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Военнослужащие армейского корпуса ЧФ на учениях успешно отразили нападение диверсионно-разведывательной группы противника на артиллерийский склад.

- По легенде неизвестная группа лиц пыталась проехать через контрольно-пропускной пункт бригады на угнанном автомобиле, воспользовавшись открытыми воротами, через которые проходили военнослужащие, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Смена КПП начала бой с диверсантами, но они все-таки смоогли прорваться. Тут подоспела помощь: автомобиль с «диверсантами» был заблокирован. Противник не смог доехать до склада с боеприпасами.

Затем "диверсантов", оказавших яростное сопротивление, условно уничтожили вместе с автомобилем из ручного противотанкового гранатомета.

Это учение проведилось в рамках плановой боевой подготовки подразделений соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.

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