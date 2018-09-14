В поселке Симеиз утонул рыбак
Тело мужчины нашли в 15 метрах от берега
Правоохранители разбираются в причинах случившегосяФото: Надежда ДАЦЮК
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Накануне в районе поселковой набережной поселка Симеиз утонул рыбак.
По информации пресс-службы крымского главка МЧС России, на берегу найдены личные вещи мужчины, но его не было видно поблизости.
Водолазно-спасательная группа и служб экстренного реагирования, прибывшие на место, начали искать владельца вещей.
Безжизненное тело 61-летнего мужчины спасатели нашли в 15 метрах от берега. Врач скорой помощи зафиксировал смерть.
Правоохранители разбираются в причинах случившегося.