2018-09-14T11:02:34+03:00
Общество

В поселке Симеиз утонул рыбак

Тело мужчины нашли в 15 метрах от берега
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Правоохранители разбираются в причинах случившегосяПравоохранители разбираются в причинах случившегосяФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

Накануне в районе поселковой набережной поселка Симеиз утонул рыбак.

По информации пресс-службы крымского главка МЧС России, на берегу найдены личные вещи мужчины, но его не было видно поблизости.

Водолазно-спасательная группа и служб экстренного реагирования, прибывшие на место, начали искать владельца вещей.

Безжизненное тело 61-летнего мужчины спасатели нашли в 15 метрах от берега. Врач скорой помощи зафиксировал смерть.

Правоохранители разбираются в причинах случившегося.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24