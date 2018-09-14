В поселке Симеиз утонул рыбак

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-14T11:02:34+03:00

Тело мужчины нашли в 15 метрах от берега

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Накануне в районе поселковой набережной поселка Симеиз утонул рыбак.

По информации пресс-службы крымского главка МЧС России, на берегу найдены личные вещи мужчины, но его не было видно поблизости.

Водолазно-спасательная группа и служб экстренного реагирования, прибывшие на место, начали искать владельца вещей.

Безжизненное тело 61-летнего мужчины спасатели нашли в 15 метрах от берега. Врач скорой помощи зафиксировал смерть.

Правоохранители разбираются в причинах случившегося.