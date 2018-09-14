В Крыму фонтан за 22 миллиона рублей украсит санаторий в Саках

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-14T12:21:23+03:00

Сооружение возведут к весне будущего года

Изменить размер текста: A A

На официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru объявлен аукцион на «Строительство фонтана для продолжительной ландшафтной светогидропсихотерапии на территории ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова»

Военные врачи готовы отдать за чудо-фонтан 22 022 315 рублей. Именно такая серьезная сумма обозначена, как начальная (максимальная) цена контракта.

Подрядчик, которым станет победитель торгов ,должен возвести и сдать средство светогидропсихотерапии в эксплуатацию до конца марта 2019 года.

В официльном документе на сайте госзакупок, которое завизировал начальник санатория Игорь Довгань, обговаривается и источник финансирования: средства федеральных бюджетных учреждений.

Кстати, в Симферополе за подсветку здания Совета министров Республики Крым чиновники были готовы заплатить 4,9 миллионов бюджетных рублей.