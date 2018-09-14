25 крымчан отравились грибами

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-14T12:48:02+03:00

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В Крыму за два месяца с отравлением грибами госпитализированы 25 человек, среди них и ребенок.

Как сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК, все пострадавшие госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

Отравления ядовитыми грибами зафиксированы в Ялте, Алуште, Бахчисарайском и Белогорском районах.

Специалисты выяснили, что отравившиеся грибами покупали их на стихийных рынках у частных лиц. Они употребляли их в вареном и жареном виде.