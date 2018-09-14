В Керчи байкер врезался в КамАЗ-бетоносмеситель

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-14T13:03:13+03:00

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На востоке Крымского полуострова случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств – мотоцикла и грузовика.

- В КЕрчи водитель мотоцикла марки "Исузу" столкнулся с КамАЗом, - сообщили в МЧС РК.

В аварии с бетономесителем на базе автомобиля КамАЗ погиб байкер.

Кто виновник трагедии, сейчас выясняют эксперты.

Летом на трассе Симферополь – Джанкой тоже произошла авария, с участием мотоцикла.

ЧП случилось на 634-м километре трассы, возле села Новоандреевка в Красногвардейском районе.

ДТП с мотоциклом и пятью машинами унесло три человеческие жизни. Среди погибших 9-летняя девочка по имени Элла.

По словам очевидцев мотоциклист, ехавший из Симферополя в Джанкой, пошел на обгон и влетел в автомобиль ВАЗ 21099, задел Сhevrolet. В свою очередь, отечественное авто тоже вынесло на встречную полосу, она зацепила Skoda, Peugeot и Тата.