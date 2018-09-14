В Керчи байкер врезался в КамАЗ-бетоносмеситель
На востоке Крымского полуострова случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств – мотоцикла и грузовика.
- В КЕрчи водитель мотоцикла марки "Исузу" столкнулся с КамАЗом, - сообщили в МЧС РК.
В аварии с бетономесителем на базе автомобиля КамАЗ погиб байкер.
Кто виновник трагедии, сейчас выясняют эксперты.
Летом на трассе Симферополь – Джанкой тоже произошла авария, с участием мотоцикла.
ЧП случилось на 634-м километре трассы, возле села Новоандреевка в Красногвардейском районе.
ДТП с мотоциклом и пятью машинами унесло три человеческие жизни. Среди погибших 9-летняя девочка по имени Элла.
По словам очевидцев мотоциклист, ехавший из Симферополя в Джанкой, пошел на обгон и влетел в автомобиль ВАЗ 21099, задел Сhevrolet. В свою очередь, отечественное авто тоже вынесло на встречную полосу, она зацепила Skoda, Peugeot и Тата.