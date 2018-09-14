Поезд тронулся: мужчине отрезало ногу, когда он переходил ж/д-пути в Джанкое

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-14T14:33:53+03:00

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В Джанкое мужчина пытался перелезть через железнодорожный состав, но из-за неудачного стечения обстоятельств потерял ногу.

- Было установлено, что 34-летний мужчина переходил через пути и решил забраться на вагон, но в этот момент поезд тронулся после расцепки по направлению другого пути. В итоге мужчина не удержался на вагоне и упал на железнодорожное полотно, - уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

Первую помощь пострадавший получил от сотрудников полиции. Медики, приехавшие на место ЧП, диагностировали травматическую ампутацию правой голени и черепно-мозговую травму. Кроме того, они выяснили, что потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас мужчина в реанимации. Правоохранители примут решение о мере наказания для него.