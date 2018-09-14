Украина открыла пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплынка»
Украина с 15 сентября возобновит работу закрытых ранее пунктов пропуска «Каланчак» («Армянск») и «Чаплынка» («Перекоп»).
- Завтра, 15 сентября 2018 года, контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплынка» возобновляют работу. Пропуск лиц и транспорта через админграницу пограничники херсонского отряда начнут в 10 утра (по киевскому времени — ред.), — говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.
Напомним, вечером 6 сентября Украина перекрыла два пункта пропуска в Крым без объяснения причин. 4 сетября стало известно, что концентрация вредного вещества в воздухе – ангидрида сернистого – в Армянске превышает допустимую норму.