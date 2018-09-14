Украина открыла пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплынка»

СЕГОДНЯ 17:08 2018-09-14T17:08:57+03:00

Они не работали с 6 сентября

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Украина с 15 сентября возобновит работу закрытых ранее пунктов пропуска «Каланчак» («Армянск») и «Чаплынка» («Перекоп»).

- Завтра, 15 сентября 2018 года, контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплынка» возобновляют работу. Пропуск лиц и транспорта через админграницу пограничники херсонского отряда начнут в 10 утра (по киевскому времени — ред.), — говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Напомним, вечером 6 сентября Украина перекрыла два пункта пропуска в Крым без объяснения причин. 4 сетября стало известно, что концентрация вредного вещества в воздухе – ангидрида сернистого – в Армянске превышает допустимую норму.