В Симферополе пустили машины по путепроводу над Евпаторийским шоссе
В Симферополе открыли движение по путепроводу над Евпаторийским шоссе. Транспорт курсирует по двум полосам. Машины движутся в обоих направлениях.
В связи с запуском машин по путепроводу, водителей предупредили об изменении схемы движения.
- Схема дорожного движения будет изменена в районе строительства развязки, а именно на пересечении автомобильных дорог Симферополь-Евпатория и Симферополь-Мирное-Дубки», - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Автомобилистов просят обращать внимание на схемы объезда и установленные там знаки дорожного движения.
Схемы движения транспорта. Фото: simadm.ru
Напомним, на строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион. Переходы появятся в районе сел Лозовое, Заречное и Перевальное.
Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»