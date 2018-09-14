В Симферополе пустили машины по путепроводу над Евпаторийским шоссе

СЕГОДНЯ 17:58 2018-09-14T18:01:29+03:00

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В Симферополе открыли движение по путепроводу над Евпаторийским шоссе. Транспорт курсирует по двум полосам. Машины движутся в обоих направлениях.

В связи с запуском машин по путепроводу, водителей предупредили об изменении схемы движения.

- Схема дорожного движения будет изменена в районе строительства развязки, а именно на пересечении автомобильных дорог Симферополь-Евпатория и Симферополь-Мирное-Дубки», - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Автомобилистов просят обращать внимание на схемы объезда и установленные там знаки дорожного движения.

Схемы движения транспорта. Фото: simadm.ru

Напомним, на строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион. Переходы появятся в районе сел Лозовое, Заречное и Перевальное.