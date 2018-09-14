2018-09-14T22:25:23+03:00
Общество

В Симферополе 15-16 сентября пройдет выставка услуг для детей

Вход свободный
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В Симферополе 15-16 сентября пройдет выставка услуг для детей, где соберутся представители сфер: детского развития, спорта, медицины, дошкольного и школьного образования, развлечений, отдыха и множества актуальных для детей и родителей направлений!

Приходите, узнайте об уникальных предложениях, задайте интересующие Вас вопросы и сэкономьте время на подбор необходимой услуги для вашего ребенка!

Спортивные секции, медицинские центры, развивающие центры, кружки, курсы, узкопрофильные специалисты,например, такие как: логопеды, психологи, репетиторы, фотографы, кондитеры и много профессионалов различных сфер, будут отвечать на вопросы родителей и давать консультации.

Для посетителей выставки предусмотрена программа с полезными лекциями, мастер-классами!

Вас ждет море подарков, бесплатное мороженное, полезные мастер-классы, а так-же развлекательная программа для деток!

Только 2 дня!

Адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, 115, ДКП

Вход свободный!

Подробная информация - на сайте мамыкрыма.рф.

Выставка проходит в рамках социального проекта "Одобрено мамами Крыма",

Организатор: Крымская Региональная Организация "Инфомама - за семейные ценности"

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