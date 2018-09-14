В Симферополе 15-16 сентября пройдет выставка услуг для детей
В Симферополе 15-16 сентября пройдет выставка услуг для детей, где соберутся представители сфер: детского развития, спорта, медицины, дошкольного и школьного образования, развлечений, отдыха и множества актуальных для детей и родителей направлений!
Приходите, узнайте об уникальных предложениях, задайте интересующие Вас вопросы и сэкономьте время на подбор необходимой услуги для вашего ребенка!
Спортивные секции, медицинские центры, развивающие центры, кружки, курсы, узкопрофильные специалисты,например, такие как: логопеды, психологи, репетиторы, фотографы, кондитеры и много профессионалов различных сфер, будут отвечать на вопросы родителей и давать консультации.
Для посетителей выставки предусмотрена программа с полезными лекциями, мастер-классами!
Вас ждет море подарков, бесплатное мороженное, полезные мастер-классы, а так-же развлекательная программа для деток!
Только 2 дня!
Адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, 115, ДКП
Вход свободный!
Подробная информация - на сайте мамыкрыма.рф.
Выставка проходит в рамках социального проекта "Одобрено мамами Крыма",
Организатор: Крымская Региональная Организация "Инфомама - за семейные ценности"