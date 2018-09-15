Ливни со шквальным ветром: В Крыму 15 сентября объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 08:26 2018-09-15T08:27:12+03:00

Синоптики также предупреждают о подъеме уровня крымских рек

Изменить размер текста: A A

В Крыму на 15 сентября объявлено штормовое предупреждение: по всему полуострову ожидаются сильные дожди, местами град и шквальный ветер 20-25 м/с.

В Симферополе облачно, временами сильный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Воздух прогреется ночью до +15…17, днем до +19…21.

- В Севастополе облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +23…25, - сообщает крымский гидрометцентр.

На Южном берегу Крыма сильные, местами очень сильные дожди с грозами, град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +19… 21, днем +22…24.

В Керчи ливневый дождь. Ветер восточный, со второй половины дня юго-восточный 12-17 м/с, местами порывы 20-23 м/с, в первой половине ночи северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Столбик термометра покажет ночью +17…19, днем +24…26.

Синоптики также предупреждают о подъемах уровня рек на 0,5-1,5 метров, а также об угрозе селей в селевых бассейнах.