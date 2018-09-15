За лето в лагерях Крыма оздоровились 36 тысяч детей-льготников
Летом текущего года в крымских лагерях оздоровили более 36 тысяч детей льготных категорий, которые находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке.
- Среди них 100% детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения и детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД, - уточнили в пресс-службе управления информационной политики Мининформа Крыма.
Всего же в банке данных о крымских семьях, находящихся в социально-опасном положении, на учете находятся 700 семей и 516 несовершеннолетних.
Напомним, в крымские лагеря и санатории после выброса химикатов вывезли 3,8 детей и родителей из Армянска.
Каникулы для школьников в городе объявили на 2 недели сразу после того, как в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию.