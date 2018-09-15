2018-09-15T10:58:10+03:00
Общество

За лето в лагерях Крыма оздоровились 36 тысяч детей-льготников

В том числе все крымские дети-сироты и дети, лишенные родительских прав
Степан ОСТИНОВ
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Летом текущего года в крымских лагерях оздоровили более 36 тысяч детей льготных категорий, которые находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в поддержке.

- Среди них 100% детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения и детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД, - уточнили в пресс-службе управления информационной политики Мининформа Крыма.

Всего же в банке данных о крымских семьях, находящихся в социально-опасном положении, на учете находятся 700 семей и 516 несовершеннолетних.

Напомним, в крымские лагеря и санатории после выброса химикатов вывезли 3,8 детей и родителей из Армянска.

Каникулы для школьников в городе объявили на 2 недели сразу после того, как в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию.

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