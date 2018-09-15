2018-09-15T12:58:14+03:00
Происшествия

Под Белогорском грузовик смял легковушку: есть погибший

С начала года МЧСовцы 180 раз помогали пострадавшим в авариях в Крыму
Степан ОСТИНОВ
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В Белогорском районе столкнулись грузовик и легковушка — погиб один человек.

Авария с участием "Субару Импреза» и грузовика «Фотон» произошла вечером 14 сентября на 33 километре трассы «Смферополь-Феодосия».

На место выехали сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и карета скорой помощи.

- По прибытии, стало известно, что произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. На месте работала бригада СМП. Спасателями были предприняты меры противопожарной безопасности. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, - сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Пр этом водитель «Фотона» от госпитализации отказался.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, всего с начала года специалисты МЧС Республики Крым более 180 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

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