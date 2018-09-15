2018-09-15T13:19:34+03:00
Общество

Власти Крыма выделили 76 миллионов на ликвидацию последствий вредных выбросов в Армянске

Средства направят из специального резервного фонда
Степан ОСТИНОВ
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Трава вокруг "кислотного озера" в Армянске неестественного бурого цветаТрава вокруг "кислотного озера" в Армянске неестественного бурого цветаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Правительство Крыма выделило 76 миллионов рублей на ликвидацию последствий загрязнения воздуха в Армянске и окрестностях.

- Правительством Крыма из резервного фонда выделено 76 млн рублей на ликвидацию последствий ситуации с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ на севере Крыма, - сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Напомним, в городском округе Армянск официально объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

Как ранее сообщил замначальника главного управления МЧС по Республике Крым Алексей Фридман, никаких дополнительных ограничений для граждан в связи с этим не будет — режим ЧС необходим для выделения из бюджета Крыма средств для обводнения террритории завода «Титан».

Напомним, с 24 августа жители Армянска и соседних сел Перекоп, Филатова жалуются на затрудненное дыхание, аллергические реакции, а также возникновение ржавого налета на металлических предметах.

Ранее власти говорили, что причиной является испарение сернистого ангидрида (сернистого газа) с водоема-кислотонакопителя химзавода Крымский Титан. Водоем пересох из-за летней жары. До 2014 года его пополняли днепровской водой из Северо-крымскому канала, но после вхождения Крыма в состав РФ поставки прекратились.

"Крымский Титан" приостановили, в кислотонакопитель начали закачивать воду. На несколько дней ситуация нормализовалась, но вечером 13 сентября снова произошел выброс химикатов.

Помимо "Крымского Титана", на Севере Крыма также работают заводы по производству соды и брома.

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