Детям из Армянска продлили вынужденные каникулы еще на неделю

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-15T15:33:48+03:00

Сейчас из Армянска и близлежащих сел оздоравливаются свыше 4 тысяч детей. Фото: Надежда ДАЦЮК

Минимум до 24 сентября школьники и дошколята будут находиться в санаториях и детских лагерях

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Детям из Армянска и близлежащих сел, где был введен режим ЧС из-за ухудшения экологической ситуации, продлили вынужденные каникулы еще на неделю — до 24 сентября, рассказал глава администрации города Василий Телиженко.

Таким образом, в общей сложности вынужденные каникулы составят уже три недели.

- Каникулы продлены еще на неделю — до 24 сентября. Это решение оперативного штаба. В течение этой дети будут находиться в санаториях и лагерях — сейчас это уже 4 тысяч детей. Дальше будет видно, какое решение будет принято оперативным штабом исходя из экологической обстановки, - пояснил КП-Крым Василий Телиженко.

По его словам, учебный план сокращать на этот учебный год не будут, а три пропущенные недели, по всей видимости, смогут компенсировать за счет урезания каникул.

Напомним, в Армянске официально введен режим чрезвычайной ситуации из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

Каникулы в городе объявили на 2 недели сразу после того, как в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию. Школьники и дошкольники в сопровождении родителей и учителей отправили на оздоровление в детские лагеря.