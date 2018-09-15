Минздрав Крыма: В Армянске нет случаев отравления химическими веществами

СЕГОДНЯ 18:33 2018-09-15T18:34:06+03:00

В ведомстве опровергли сообщения в соцсетях о больных, отравившихся химикатами

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В Армянске, где из-за вредных выбросов введен режим ЧС, не зарегистрировано ни одного случая отравления химическим веществами.

- По состоянию на 15 сентября в детском отделении находятся 5 детей с диагнозами острый фарингит, трахеит, трахеобронхит. Также инфекционное отделение заполнено на 70% пациентами с сезонными инфекционными заболеваниями. Кроме того, есть обращения граждан с тревожными состояниями о своем здоровье без симптоматических проявлений, - сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

По данным центральной больницы Армянска, с 14 по 15 сентября за помощью обратились четыре человека - детей среди них нет. Им поставлены диагнозы "аллергические реакции неясной этиологии", "аллергический фарингит" и другие.

- Трое пациентов находятся на амбулаторном лечении, один госпитализирован с диагнозом аллергическая реакция неясной этиологии. Состояние пациента удовлетворительное, - отметили в Минздраве республики.

В ведомстве опровергли информацию в соцсетях, что в медучреждениях города начали регистрировать случаи отравления химическими веществами.

Напомним, в городском округе Армянск официально объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

Как ранее сообщил замначальника главного управления МЧС по Республике Крым Алексей Фридман, никаких дополнительных ограничений для граждан в связи с этим не будет — режим ЧС необходим для выделения из бюджета Крыма средств для обводнения террритории завода «Титан».

Напомним, с 24 августа жители Армянска и соседних сел Перекоп, Филатова жалуются на затрудненное дыхание, аллергические реакции, а также возникновение ржавого налета на металлических предметах.

Ранее власти говорили, что причиной является испарение сернистого ангидрида (сернистого газа) с водоема-кислотонакопителя химзавода Крымский Титан. Водоем пересох из-за летней жары. До 2014 года его пополняли днепровской водой из Северо-крымскому канала, но после вхождения Крыма в состав РФ поставки прекратились.

"Крымский Титан" приостановили, в кислотонакопитель начали закачивать воду. На несколько дней ситуация нормализовалась, но вечером 13 сентября снова произошел выброс химикатов.

Помимо "Крымского Титана", на Севере Крыма также работают заводы по производству соды и брома.