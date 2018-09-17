Погода в Крыму на 17 сентября: до +26 и облачно

СЕГОДНЯ 07:26 2018-09-17T07:26:56+03:00

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В Крыму 17 сентября будет облачно. В некоторых регионах полустрова пройдут дожди, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Днем будет дуть северо-западнный ветер со скоростью 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до +24 градусов.

В Севастополе в понедельник также будет облачно, днем дождя не ожидается. Будет дуть северный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут до 24 градусов.

На ЮБК днем местами пройдет дождь. Ожидются порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем до 24 градусов.

В Керчи будет облачно, возможен дождь и гроза. Днем до 25 градусов