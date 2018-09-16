2018-09-16T08:52:49+03:00
Общество

Дожди с грозами: Погода в Крыму на 16 сентября

Столбик термометра поднимется ночью до +16, днем до +25.
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму 16 сентября обещают дожди с грозами, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Столбик термометра поднимется ночью до +16, днем до +25.

В Симферополе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Воздух прогреется ночью до +14…16, днем до +20…22.

- В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +23…25, - сообщает крымский гидрометцентр.

На Южном берегу Крыма ночью кратковременный дождь, местами сильный - днем местами дождь и грозой. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19… 21, днем +22…24.

В Керчи дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью 6-11 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью. Столбик термометра покажет ночью +16…18, днем +23…25.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Судаком автобус с пассажирами врезался в грузовик
МЧС: Ситуация в Армянске стабильна, угроз населению нет
Минздрав Крыма: В Армянске нет случаев отравления химическими веществами
Детям из Армянска продлили вынужденные каникулы еще на неделю
Власти Крыма выделили 76 миллионов на ликвидацию последствий вредных выбросов в Армянске
Под Белогорском грузовик смял легковушку: есть погибший
За лето в лагерях Крыма оздоровились 36 тысяч детей-льготников
В Армянске официально введен режим чрезвычайной ситуации
Ливни со шквальным ветром: В Крыму 15 сентября объявили штормовое предупреждение
В Симферополе 15-16 сентября пройдет выставка услуг для детей
Жительницу Джанкоя обманули при продаже 14 овец
В Симферополе пустили машины по путепроводу над Евпаторийским шоссе
В двух севастопольских селах с 17 сентября не будет света
Украина открыла пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплынка»
Поезд тронулся: мужчине отрезало ногу, когда он переходил ж/д-пути в Джанкое
В Керчи байкер врезался в КамАЗ-бетоносмеситель
25 крымчан отравились грибами
В Крыму фонтан за 22 миллиона рублей украсит санаторий в Саках
В поселке Симеиз утонул рыбак
В Крыму черноморцы дали отпор «диверсантам»
В Крыму на границе у гражданина Украины нашли пистолет
Погода в Крыму на 14 сентября: ветер, дождь и тепло до +26
Часть Симферополя 14 сентября останется без воды
Бесплатная вакцинация животных: Где в Севастополе будут делать прививки
Почетному раввину Севастополя выдали российский паспорт