Дожди с грозами: Погода в Крыму на 16 сентября

СЕГОДНЯ 08:52 2018-09-16T08:52:49+03:00

Столбик термометра поднимется ночью до +16, днем до +25.

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В Крыму 16 сентября обещают дожди с грозами, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Столбик термометра поднимется ночью до +16, днем до +25.

В Симферополе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Воздух прогреется ночью до +14…16, днем до +20…22.

- В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +23…25, - сообщает крымский гидрометцентр.

На Южном берегу Крыма ночью кратковременный дождь, местами сильный - днем местами дождь и грозой. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19… 21, днем +22…24.

В Керчи дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью 6-11 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью. Столбик термометра покажет ночью +16…18, днем +23…25.