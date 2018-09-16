МЧС: Ситуация в Армянске стабильна, угроз населению нет

СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-16T09:59:03+03:00

В Армянске круглосуточно работает оперативный штаб по мониторингу экологической ситуации Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В городе ежедневно исследую воздух на наличие химикатов

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Экологическая ситуация в Армянске на сегодняшний день стабильна, а угрозы населению нет, сообщает МЧС России по Республике Крым.

- Управлением экологического надзора Северо-Крымского региона Министерства экологии, с привлечением лаборатории Минэкологии и лаборатории Роспотребнадзора Симферополя ежедневно проводятся исследования проб воздуха на наличие вредных химических веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС напомнили, что ситуация на Севере Крыма находится на особом контроле республиканского правительства, МЧС России. Кроме того, в городе создан оперативный штаб, который работает круглосуточно.

Напомним, по данным Минздрава Крыма, в Армянске, где из-за вредных выбросов введен режим ЧС, не зарегистрировано ни одного случая отравления химическим веществами.

При этом детям из города и близлежащих сел из-за экологической ситуации продлили вынужденные каникулы еще на неделю - до 24 сентября.

С 24 августа жители Армянска и соседних сел Перекоп, Филатова жалуются на затрудненное дыхание, аллергические реакции, а также возникновение ржавого налета на металлических предметах.

Ранее власти говорили, что причиной является испарение сернистого ангидрида (сернистого газа) с водоема-кислотонакопителя химзавода Крымский Титан. Водоем пересох из-за летней жары. До 2014 года его пополняли днепровской водой из Северо-крымскому канала, но после вхождения Крыма в состав РФ поставки прекратились.

"Крымский Титан" приостановили, в кислотонакопитель начали закачивать воду. На несколько дней ситуация нормализовалась, но вечером 13 сентября снова произошел выброс химикатов.

Помимо "Крымского Титана", на Севере Крыма также работают заводы по производству соды и брома.