Увяз намертво: Спасатели в крымских горах вытащили из грязи застрявшую иномарку
В Симферопольском районе спасатели вытащили застрявшую в грязи иномарку.
Так, вечером 15 сентября в службу спасения сообщили о том, что в районе пещеры «Кизил-Коба» водитель «Ford» из-за сложных погодных условий не справился с управлением и съехал с дороги, а замет намертво увяз в грунте. Самостоятельно вернуться на проезжую часть водитель не может.
На место выехала дежурная смена специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» на автомобиле повышенной проходимости.
- По прибытии к месту, спасатели установили визуальный контакт с автомобилистом. Учитывая наступление темного времени суток, спасатели, посредством лебедки и такелажного снаряжения смогли оперативно эвакуировать автомобиль из горно-лесной зоны на дорогу, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.