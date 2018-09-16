Увяз намертво: Спасатели в крымских горах вытащили из грязи застрявшую иномарку

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-16T13:25:34+03:00

Из-за погоды водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги

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В Симферопольском районе спасатели вытащили застрявшую в грязи иномарку.

Так, вечером 15 сентября в службу спасения сообщили о том, что в районе пещеры «Кизил-Коба» водитель «Ford» из-за сложных погодных условий не справился с управлением и съехал с дороги, а замет намертво увяз в грунте. Самостоятельно вернуться на проезжую часть водитель не может.

На место выехала дежурная смена специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» на автомобиле повышенной проходимости.

- По прибытии к месту, спасатели установили визуальный контакт с автомобилистом. Учитывая наступление темного времени суток, спасатели, посредством лебедки и такелажного снаряжения смогли оперативно эвакуировать автомобиль из горно-лесной зоны на дорогу, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.