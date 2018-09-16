Крымчанка перевела 10 тысяч рублей на счет лже-подруги из «Вконтакте»

СЕГОДНЯ 14:38 2018-09-16T14:38:03+03:00

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Жительница Красноперекопска перевела 10 тысяч рублей на счет лже-подруги из «Вконтакте».

27-летняя девушка получила сообщение в социальной сети «ВКонтакте» с аккаунта своей ближайшей подруги — та просила срочно одолжить 10 тысяч рублей.

Девушка откликнулась на просьбу и в ближайшем отделении банка перевела деньги на указанный счет.

- После проведения банковской операции набрала по телефону номер просительницы и поинтересовалась, получила ли та деньги. После минутного общения с подругой поняла, что стала жертвой киберпреступников и незамедлительно отправилась в полицию, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Следственным отделом МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции предпринимают меры для раскрытия преступления.

Правоохранители Крыма отмечают всплеск киберпреступлений: мошенники завладевают логинами и паролями пользователей социальных сетей, затем, пользуясь аккаунтом жертвы, под различными предлогами просят деньги у ее друзей. Причем стараются выстраивать переписку так, чтобы она выглядела максимально правдоподобной и не вызывала подозрений.

МВД Крыма призывает жителей полуострова быть бдительными и обязательно по телефону проверять, действительно ли ваш друг в соцсетях просит взаймы или это орудуют кибермошенники.