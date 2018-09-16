За август на автостанциях Крыма выявили 900 безбилетников
В августе текущего года крымских перевозчиков на междугородних маршрутах оштрафовали 268 раз. При этом 255 актов о нарушении касаются перевозки пассажиров без билета.
Всего работниками автостанций за прошлый месяц было выявлено свыше 900 безбилетных пассажиров.
Больше всего нарушений со стороны водителей выявили на Симферопольской, Евпаторийской и Ялтинской автостанционной сети.
- На территории автостанции «Курортная» в Симферополе в августе дополнительно велись проверочные мероприятия рабочей группой, созданной из сотрудников аппарата управления предприятия в целях контроля за работой бухгалтеров, диспетчеров, контролеров-кондукторов и кассиров автостанции.
Кроме штрафных санкций к перевозчикам также применены дисциплинарные взыскания к четырем сотрудникам автостанций за неисполнение должностных инструкций, - сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.
В соответствии с приказом директора «Крымавтотранса», с текущего месяца начальники автостанций несут персональную ответственность за выезд с территории станции автобусов с безбилетными пассажирами и неоплаченным багажом.