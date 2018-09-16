2018-09-16T16:34:40+03:00
Общество

За август на автостанциях Крыма выявили 900 безбилетников

Больше всего нарушений на автостанциях Симферополя, Евпатории и Ялты
Степан ОСТИНОВ
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В августе текущего года крымских перевозчиков на междугородних маршрутах оштрафовали 268 раз. При этом 255 актов о нарушении касаются перевозки пассажиров без билета.

Всего работниками автостанций за прошлый месяц было выявлено свыше 900 безбилетных пассажиров.

Больше всего нарушений со стороны водителей выявили на Симферопольской, Евпаторийской и Ялтинской автостанционной сети.

- На территории автостанции «Курортная» в Симферополе в августе дополнительно велись проверочные мероприятия рабочей группой, созданной из сотрудников аппарата управления предприятия в целях контроля за работой бухгалтеров, диспетчеров, контролеров-кондукторов и кассиров автостанции.

Кроме штрафных санкций к перевозчикам также применены дисциплинарные взыскания к четырем сотрудникам автостанций за неисполнение должностных инструкций, - сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.

В соответствии с приказом директора «Крымавтотранса», с текущего месяца начальники автостанций несут персональную ответственность за выезд с территории станции автобусов с безбилетными пассажирами и неоплаченным багажом.

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