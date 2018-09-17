В Симферополе на пешеходном переходе сбили девушку: она отлетела на несколько метров

СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-17T09:38:29+03:00

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В воскресенье, 16 сентября, в Симферополе на нерегулируемом пешеходном переходе сбили девушку. Она осталась жива, но серьезно пострадала, как сообщили очевидцы.

ДТП произошло на улице Севастопольской около поворота на Залесскую.

Судя по видео, девушка перешла дорогу не сразу, ждала, пока проедут машины. Но как только она начала переходить дорогу, на скорости прямо на нее ехала иномарка. Девушка подлетела вверх от силы удара и упала на дорогу.

Авария 16 сентября. Симферополь, улица Севастопольская..Иномарка вылетела на скорости в последний момент

Очевидцы отмечают, что пострадавшая долго стояла и ждала, пока не остановились два ряда машин.

- Третий ряд был пуст, в который в последний момент перестроилась синяя машина, — сообщают очевидцы. Иномарка дала по газам, когда девушка начала идти.

У пострадавшей диагностировали перелом таза, ушиб головы и травму ноги.