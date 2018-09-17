2018-09-17T11:12:03+03:00
Общество

В Керчи столкнулись четыре машины: три человека травмированы

Авария произошла в микрорайоне Солнечный
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Керчи ночью 16 сентября столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России, в аварии пострадали три человека.

Причина столкновения четырех машин в микрорайоне Солнечный пока неизвестна. На место происшествия выезжали службы экстренного реагирования.

Три человека при столкновении получили травмы разной степени тяжести, уточнили в МЧС.

Напомним, в Симферополе в воскресенье иномарка сбила девушку прямо на пешеходном переходе. Пострадавшая отлетела на несколько метров и получила тяжелые травмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе на пешеходном переходе сбили девушку: она отлетела на несколько метров
Погода в Крыму на 17 сентября: до +26 и облачно
За 8 месяцев этого года в «Пансионатах Севастополя» отдохнули свыше 8 тысяч туристов
За август на автостанциях Крыма выявили 900 безбилетников
Крымчанка перевела 10 тысяч рублей на счет лже-подруги из «Вконтакте»
Увяз намертво: Спасатели в крымских горах вытащили из грязи застрявшую иномарку
Под Судаком автобус с пассажирами врезался в грузовик
МЧС: Ситуация в Армянске стабильна, угроз населению нет
Дожди с грозами: Погода в Крыму на 16 сентября
Минздрав Крыма: В Армянске нет случаев отравления химическими веществами
Детям из Армянска продлили вынужденные каникулы еще на неделю
Власти Крыма выделили 76 миллионов на ликвидацию последствий вредных выбросов в Армянске