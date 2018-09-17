В Керчи столкнулись четыре машины: три человека травмированы
Авария произошла в микрорайоне Солнечный
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В Керчи ночью 16 сентября столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России, в аварии пострадали три человека.
Причина столкновения четырех машин в микрорайоне Солнечный пока неизвестна. На место происшествия выезжали службы экстренного реагирования.
Три человека при столкновении получили травмы разной степени тяжести, уточнили в МЧС.
Напомним, в Симферополе в воскресенье иномарка сбила девушку прямо на пешеходном переходе. Пострадавшая отлетела на несколько метров и получила тяжелые травмы.