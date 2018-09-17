В Севастополе хотят ввести новые схемы движения троллейбусов

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-17T13:18:09+03:00

«Рогатые» будут курсировать до 24.00

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В Севастополе разработали новые схемы движения троллейбусов. Изменения могут коснуться шести маршрутов: № 1, 8, 10К, 11, 11А, 13. Время движения троллейбусов на большинстве маршрутов предлагают продлить до 24.00.

Что предлагают:

- Маршрут №1 предлагается вернуть на схему движения, действовавшую до 2015 года, – от ул. Адмирала Макарова до пл. Нахимова. Оставшуюся часть нынешней схемы движения (пл. Нахимова – бухта Стрелецкая) обслуживал отдельный маршрут № 6, его планируется вернуть. Количество четырех машин на маршруте позволит добиться интервала движения в 15 минут, - сообщает пресс-служба правительства города

Маршрут №8 предлагают от 5-го км Балаклавского шоссе до пл. 50-летия СССР через 5-й микрорайон, бухту Камышовую, проспект Октябрьской революции. На этом маршруте планируется использовать троллейбусы с автономным ходом.

Маршрут № 10К собираются перенаправить на ул. Фадеева от пл. Неустроева, чтобы разгрузить перенасыщенный общественным транспортом проспект Октябрьской революции и повысить транспортную доступность улиц Фадеева и Степаняна.

Маршрут № 11 предлагается перевести на обслуживание исключительно Корабельной стороны с целью обеспечения транспортного сообщения между пл. Ластовой, ул. Горпищенко, ул. Генерала Мельника, пр. Победы.

Схема движения маршрута № 11А может быть продлена до пл. Восставших (от пл. Ушакова). Увеличение подвижного состава сократит интервал движения троллейбусов на этом маршруте до 20 минут.

Горожан просят выразить свое мнение по этому поводу.

Напомним, проезд в троллейбусах в Крыму может подорожать до 18 рублей. Сейчас пассажиры платят 14 рублей.