2018-09-17T13:19:59+03:00
Общество

11 крымских поселков и городов обесточила непогода

В Армянске оборвались провода
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму из-за сильного дождя 16 сентября вечером произошло 9 аварийных отключений света, сообщили в ГУП РК "Крымэнерго".

Так, обесточивание коснулось Красноперекопского района – там оборвались провода, и без света остались села Пятихатка, Филатовка, Карпова балка, Суворово, город Армянск.

Энергетики устранили неполадки в течение нескольких часов.

Также энергоснабжения не было у жителей поселков Новый Свет, сел Красное, Первомайское и частично Гвардейское. Обесточенными оказались жители Белого-4 Симферопольского района и Симферополя.

Утром 17 сентября энергетики ремонтировали одну подстанцию в Симферополе.

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