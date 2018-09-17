11 крымских поселков и городов обесточила непогода
В Армянске оборвались провода
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В Крыму из-за сильного дождя 16 сентября вечером произошло 9 аварийных отключений света, сообщили в ГУП РК "Крымэнерго".
Так, обесточивание коснулось Красноперекопского района – там оборвались провода, и без света остались села Пятихатка, Филатовка, Карпова балка, Суворово, город Армянск.
Энергетики устранили неполадки в течение нескольких часов.
Также энергоснабжения не было у жителей поселков Новый Свет, сел Красное, Первомайское и частично Гвардейское. Обесточенными оказались жители Белого-4 Симферопольского района и Симферополя.
Утром 17 сентября энергетики ремонтировали одну подстанцию в Симферополе.