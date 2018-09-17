Аксенов сообщил о снижении концентрации вредных веществ в воздухе на севере Крыма

СЕГОДНЯ 13:47 2018-09-17T13:47:13+03:00

Ранее норма их содержания была превышена в пять раз

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Специалисты не выявили превышения концентрации вредных веществ в воздухе на севере Крыма за последние три дня.

- Исходя из доклада вице-премьера Юрия Гоцанюка, на сегодняшний день каждые 6 часов проводится мониторинг уровня загрязнения воздуха. По последним данным, в течение трех дней на территории города Армянска, села Перекоп и города Красноперекопска не было выявлено превышения концентрации вредных веществ, – написал Аксенов на своей странице на Facebook.

По словам главы Крыма, после остановки завода произошло снижение выброса вредных веществ в атмосферу, нормализации экологии также способствовали климатические условия – на полуострове установилась нежаркая погода, и проходят дожди. Кроме того, проводятся работы по ликвидации последствий в самом кислотонакопителе завода.

Также Аксенов сообщил, что за разработку рекомендаций по ликвидации последствий в кислотонакопителе будет отвечать Росприроднадзор, а рекомендациями по здоровью людей займется Роспотребнадзор.

По его словам, сейчас необходимо как можно быстрее проработать методические рекомендации с указанием причины бедствия.

- Это позволит республиканским властям привлекать бюджетные средства для устранения проблемы. На данный момент все действия, направленные на ликвидацию последствий, оплачивались за счет предприятия "Крымский титан", – заключил Аксенов.

Напомним, выброс вредного вещества - сернистого ангидрида - произошел в Армянске в ночь на 24 августа. 4 сентября тысячи школьников и детей дошкольного возраста вывезли в санатории. Экологическая ситуация стабилизировалась 7 сентября, но в конце прошлой недели (14 сентября) снова было зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе. В связи с этим был введен режим ЧС, а вынужденные каникулы детям продили еще на неделю.