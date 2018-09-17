Романтический пикник в Севастополе закончился побоями и смертью

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-17T14:05:39+03:00

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39-летнего севастопольца обвинили в том, что он избил до смерти свою сожительницу за ее нетрезвое состояние.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, житель Нахимовского района 4 июля хотел устроить романтический пикник для гражданской жены в виноградниках поселка Голландия. Но она выпила много алкоголя, и мужчина начал избивать ее за это.

По данным следствия, севастополец нанес 14 ударов руками и ногами в голову и грудную клетку. Пострадавшая практически сразу скончалась на месте от полученных травм.

Известно, что обвиняемый в 2005 году был судим в Украине за кражу, был безработным и злоупотреблял спиртным.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе.

Мужчина обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).